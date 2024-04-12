«Антанта» и перезапуск Европы 1 Владислав Гирман, «Деловая столица»

12.04.2024, 8:30

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Как британцы и французы подменяют США.

Лондон сделал еще один решительный шаг в контексте реализации ее постбрекзитовской концепции «Глобальная Британия», проходящей сейчас испытания как текущими масштабными кризисами (российская война против Украины, агрессия иранских прокси против Израиля, индо-тихоокеанские амбиции Китая), так и угрозой кризиса уже планетарного масштаба.

Иллюстрацией этого процесса является, во-первых, новое рамочное соглашение между Украиной и Великобританией, которое является продолжением исторического соглашения о сотрудничестве безопасности, подписанного в январе текущего года. Этот новый документ был завизирован в Киеве во время военно-промышленной конференции с участием 29 британских оборонных компаний.

Соглашение, согласно сообщению на сайте британского правительства, непосредственно касается оборонного сотрудничества между Киевом и Лондоном и реализации совместных проектов с привлечением представителей этих компаний — от создания стратегических военных предприятий (изготовления и ремонта техники) до восстановления инфраструктуры и усиления киберзащиты.

Параллельно, 9 апреля, глава дипломатии Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон во время визита в Вашингтон, в ходе и после встреч с Дональдом Трампом и госсекретарем Энтони Блинкеном, пытался повлиять на позицию американских законодателей по одобрению новых пакетов помощи для Украины – артикулировал острую необходимость в единстве перед лицом «огромной угрозы», которую представляет агрессия России, с целью создать «более безопасную Европу и более безопасные Соединенные Штаты».

Призыв, конечно, нужный и должен был прозвучать, однако он не повлияет на отдельных ультраконсервативных конгрессменов и Трампа.

Поэтому наряду с попытками достучаться до союзников по ту сторону Атлантики, Великобритания также продолжает действовать независимо от них и в тесной кооперации с другими партнерами уже по эту сторону Атлантики. О чем, собственно, в Киеве и заявил министр торговой политики Великобритании Грег Хендс, который и подписал упомянутое выше рамочное соглашение, отметив обретение лидерства Великобританией в поддержке Украины.

Обновление Старого света

Политика Лондона, да и не только его, вполне соответствует современному тренду на оборонную и военную автономность Европы от Соединенных Штатов, которые из-за предвыборной гонки вероятно временно не могут выполнять функцию лидера демократического мира и как самое мощное государство, и как движущая сила Организации Североатлантического договора (НАТО) ).

К сожалению, внутриполитические вызовы и триггеры США и Германии влияют и на жизнедеятельность непосредственно Альянса в плане неготовности сделать следующий после опосредованной мобилизации из-за действий РФ и интеграции Финляндии и Швеции шаг в направлении усиления ситуации в сфере безопасности и обороны внутри НАТО.

Поэтому, хотя глава Центра информации и документации НАТО Винета Кляйне уверяет, что Украина будет в топе тем для дискуссий во время саммита в Вашингтоне, где 75 лет назад и была создана Организация; а заместитель генсека Мирча Джоанэ вполне рационально отмечает, что мирные переговоры с РФ лишь предоставят ей возможность перевооружиться, однако приглашение в Альянс Украина этим летом не получит из-за позиции США и ФРГ. Это произойдет, по словам представителя США Мэтью Миллера, уже после войны. Учитывая, что конец этой войны на фоне задержек с военной помощью даже не на горизонте, то членство Украины в НАТО является достаточно эфемерной перспективой.

С другой стороны, пусть текущая конъюнктура для нас не очень оптимистичная, все же и тотальной зрады нет, ведь союзники все же осознают немалую важность дальнейшей поддержки Украины и катастрофичность сценария нашего поражения.

Отсюда, например, попытки генсека Йенса Столтенберга убедить страны Альянса создать пятилетнюю программу поддержки в размере 100 млрд евро; а также попытки США и некоторых других натовских стран придать Альянсу большее значение и автономность во взаимодействии с Украиной.

Во-вторых, есть вполне конкретные успешные двусторонние договоренности с той же Великобританией, странами Балтии, Польшей, и, конечно же, Францией, которая под руководством Эманюэля Макрона заметно вырвалась вперед в Европе в контексте оборонного лидерства.

Собственно, именно Лондон и Париж в последнее время являются действительно фронтменами не только Европы, но и североатлантического сообщества. О чем свидетельствует крайне символическая общая колонка министров иностранных дел Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне для The Telegraph, посвященная 120-летию подписания «Сердечного соглашения», обусловившая создание одноименного оборонного альянса — Антанты. И в этой колонке британский и французский министры прямым текстом декларируют восстановление Антанты с той разницей, что в ней Россия уже не союзник, а противник.

Это не просто статья для издания. Это очень важный маркер кардинального изменения системы ценностей в Европе, ведь в отличие от России для Европы наиболее травматической войной была Первая мировая, положившая конец тогдашней Европе и архитектуре безопасности.

В Европе, по крайней мере, определенная ее части, и это важно, отказываются наконец от страусиной позиции – признают и привыкают к реальности, где возможна новая полномасштабная война из-за агрессивной политики «Оси зла 2.0» — Москвы, Тегерана, Пхеньяна, а до кучи — Пекина, который пытается получить максимум выгоды с обеих сторон. И самое главное – начинают действовать.

Владислав Гирман, «Деловая столица»