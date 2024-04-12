Путина предупредили о новой опасности в Оренбурге

Путина предупредили о новой опасности в Оренбурге5
- 12.04.2024, 8:45
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Город постепенно уходит под воду.
Ситуация в Оренбургской области РФ с каждым днем только ухудшается. В самые ближайшие сутки под воду может уйти еще 3500 домов.
Такую нерадостную картину губернатор области Паслер описал президенту РФ Путину, пишет dialog.ua.
Эксперты прогнозируют новый подъем воды в реке Урал возле Оренбурга, а значит подтопленными будет еще 3500 жилых домов и до 4 тысяч участков.
На сегодняшний день природа нанесла убытки Оренбургской области на сумму свыше 40 млрд рублей.
Со слов Паслера, это не окончательная цифра. Вода все еще не отходит, и оценить ущерб пока сложно.
Вчера, 11 апреля, паводки достигли пика, и с каждым новым днем вода должна отходить. Накануне уровень воды в Урале достиг своего пика — 10 метров и 87 сантиметров.