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Путина предупредили о новой опасности в Оренбурге

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  • 12.04.2024, 8:45
  • 10,034
Путина предупредили о новой опасности в Оренбурге

Город постепенно уходит под воду.

Ситуация в Оренбургской области РФ с каждым днем только ухудшается. В самые ближайшие сутки под воду может уйти еще 3500 домов.

Такую нерадостную картину губернатор области Паслер описал президенту РФ Путину, пишет dialog.ua.

Эксперты прогнозируют новый подъем воды в реке Урал возле Оренбурга, а значит подтопленными будет еще 3500 жилых домов и до 4 тысяч участков.

На сегодняшний день природа нанесла убытки Оренбургской области на сумму свыше 40 млрд рублей.

Со слов Паслера, это не окончательная цифра. Вода все еще не отходит, и оценить ущерб пока сложно.

Вчера, 11 апреля, паводки достигли пика, и с каждым новым днем вода должна отходить. Накануне уровень воды в Урале достиг своего пика — 10 метров и 87 сантиметров.

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