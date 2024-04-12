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СМИ: Российские силовики ворвались к консулу Кыргызстана

  • 12.04.2024, 8:56
  • 14,330
СМИ: Российские силовики ворвались к консулу Кыргызстана

Жену дипломата избили.

В Москве сотрудники Министерства внутренних дел ворвались в квартиру советника посольства Кыргызстана Манаса Жолдошбекова.

Об этом пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники. По их данным, силовики взломали замок и повредили входную дверь, после чего потребовали показать им отрывную часть бланка постановки на миграционный учет. Журналисты считают, что МВД пытается скрыть это происшествие.

«Даже после предъявления дипломатом и членами его семьи своих дипломатических паспортов и дипкарточек, сотрудники полиции продолжили в агрессивной форме требовать предоставить документы о постановке на миграционный учет, в результате чего были причинены телесные повреждения супруге дипломата и нанесен психологических ущерб его несовершеннолетним детям», - говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта в Красногорске произошел самый масштабный за последние 20 лет в России теракт. В результате нападения вооруженных людей погибли не менее 139 человек.

На следующий день российские силовики отчитались о задержании «подозреваемых». Сообщалось, что они являются гражданами Таджикистана.

Вскоре стало известно, что в Москве устроили массовые рейды по общежитиям, где проживают мигранты. В МВД заявили, что выдворят из страны 836 иностранцев.

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