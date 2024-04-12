«Я как крыса с Титаника бежала» 5 12.04.2024, 9:03

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Иллюстративное фото

Жительницы Оренбургской области РФ рассказали о потопе.

Корреспондент российской издания «7х7» поговорил с женщинами, чьи дома затопило в Оренбургской области после прорывов дамбы в двух районах города Орска, поселка Никель и поселка Лесоторговый.

Потоп, начавшийся 5 апреля, – один из сильнейших за последние 100 лет. Жители предупреждали власть о сильном повышении уровня воды и проблемах на дамбе. Чиновники до последнего не объявляли эвакуацию.

Жители Орска вышли на митинг 8 апреля и добились встречи с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Они надеются, что получат помощь и компенсации. По данным на 8 апреля, в Орске затоплено 7 тыс. жилых домов. В зоне риска Оренбург, где вода 9 апреля подбиралась к критической отметке.

Из-за потопа в Орске погибло как минимум пять человек. У двоих случился сердечный приступ, еще один человек, по версии властей, «умер естественной смертью», один совершил самоубийство. 82-летняя жительница Зоя Степанова утонула внутри собственного дома, который затопило в ночь с 6 на 7 апреля. Пенсионерка не смогла выбраться наружу – ранее она пережила инсульт и, вероятно, была лежачей. Сын Степановой искал спасателей, чтобы вытащить тело матери. Те сказали, что в оренбургском МЧС нет водолазов.

«Если сидеть и молчать, мы вообще ничего не добьемся»

– Я уходила из дома переночевать, утром началась истерика, пришло осознание утраты всего, к чему стремились, что строили своими руками, – вспоминает утро 5 апреля Юлия – одна из пострадавших от наводнения в Оренбургской области.

Дом семьи Юлии находится в поселке Первомайский на улице Беломорская. Это в тридцати минутах езды от центра затопленного Орска. Вечером 4 апреля женщина, послушав совет отца, пошла ночевать к родственникам. Утром в ее доме было по колено воды.

Перед уходом Юлия сняла с цепи пса. Ночь он провел на веранде.

– Моего пса выносили спасатели. Вода в доме, дом в воде. На руках только документы, – говорит женщина.

Первые дни женщина не могла ни спать, ни есть: «в голове каша и только боль от утраты».

Из имущества Юлия не вывезла ничего. Ей казалось, в этом не было необходимости. Жители соседних домов, в основном старики, утверждали, что Юлин дом даже в 1957 году не затапливало, вода доходила лишь до фундамента. Во время сильнейшего наводнения в Орске в 1957 году были затоплены 11 школ, девять больниц, около 7,5 тысяч жилых домов. Тогда вода в реке Урал поднималась до уровня 988 см. По данным на 8 апреля 2024 года, уровень воды в Урале в районе Орска был 932 см.

По словам Юлии, власти не говорили жителям эвакуироваться. Слова главы МЧС Александра Куренкова, утверждающего обратное, девушка комментирует так: чиновники боятся за свои рабочие места и наказаний.

Семья женщины переехала в Первомайский в 2012 году, за год до рождения ее третьей дочери. Дом пришлось расширять. Супруги до сих пор выплачивают кредит, взятый на перестройку. Оценивать масштаб ущерба Юлия не берется:

– Все, что есть в доме, все [надо] выкинуть. Стены [придется] все ободрать. Дом шпальный, он пропитался водой. Это не месяц [нужен], чтобы все просохло. Полы [нужно] все вскрывать, доски выкидывать. Мы строили все сами – и шпалы клали, и крышу крыли. Собирали всех родных и друзей и возводили все вместе.

В затопленных районах много мародеров. Жителям приходится патрулировать улицы на лодке каждые два часа.

Юлия должна получить обещанную властями выплату в 20 тыс. руб. Дальше надо ждать, когда вода сойдет, и придет комиссия по оценке ущерба.

– Хотелось бы верить [властям], больше ничего не остается, – говорит женщина.

Заявление подрядчика, который возводил дамбу в 2010 году, что ее повредили грызуны, Юлия комментирует с насмешкой: «Ну кто-то же должен быть крайний. Хорошо, что не муравьи ее [дамбу] разобрали».

Женщина не ходила на стихийный митинг в Орске 8 апреля. Но считает, что жители должны говорить о проблемах: «Если сидеть и молчать, мы вообще ничего не добьемся».

«Шла как будто к себе на похороны»

Днем 6 апреля Татьяна из Орска шла по грязной объездной дороге, чтобы впервые после затопления увидеть свой дом.

– Я шла будто к себе на похороны, – вспоминает она.

Дом Татьяны в Орске. Фото предоставлено «7х7»

Ее дом, в котором она живет с супругом, 14-летней дочерью и 5-летним сыном, находится в Юбилейном переулке. Семья строила жилье с 2017 года, супруги сами провели к дому свет и отсыпали подъездную дорогу.

Накануне затопления Татьяна отправила детей к свекрови, а сама осталась дома. Поняв, что идет вода, женщина вызвонила мужа с работы. Начала экстренно выносить имущество.

– Мы успели вывезти часть техники. Но в доме вся наша жизнь, ее в паре машин не вывезти, – говорит она и плачет.

Женщина считает, что их семья еще не так пострадала. У соседей «Газель» с имуществом снесло волной. Люди выбежали из машины, оставив ее на дороге, и спасались сами.

Сообщения от властей об эвакуации за неделю до наводнения женщина не видела. Ее надежда – на чиновников: «Если наша власть выполнит все свои обещания, начать жизнь с нового листа – не страшно».

«Я ревела. У меня была истерика»

Утром 5 апреля Наталья закрыла входную дверь в дом и пошла на работу на механический завод. Женщина работает вулканизаторщиком. Спустя четыре часа ей позвонил супруг – к дому подступала вода. Наталья побежала домой.

У нее с супругом трое детей: девочки 17 и 19 лет и трехлетний сын. Дом в поселке Первомайском семья строила с 2013 года. Сначала в комнатах поставили старую мебель и технику, со временем все обновили.

– Этот дом – мое гнездо, я там прожила счастливые годы с мужем и детьми, после свадьбы мы построили для себя новый дом. Как мы хотели, там было все самое лучшее, – рассказывает она.

Вернувшись домой, женщина тут же начала собирать «узлы» (пакеты с вещами). Через 40 минут к дому Натальи подошел сотрудник МЧС и спросил, собирается ли семья эвакуироваться. Она сказала да – на сборы дали полчаса.

Сначала Наталья думала перебраться к родителям. Они живут на той же улице в двухэтажном частном доме (впоследствии первый этаж родительского дома тоже затопило), но сотрудник МЧС порекомендовал ехать ближе к центральной части Орска. Который в итоге тоже затопило.

– Я ревела. У меня была истерика, я не знала, что делать и куда бежать. Вода очень быстро подходила, у нас за домом огород, а за ним речка Горячка. Нас топило с трех сторон, с обеих сторон улицы и с огорода. За три часа в дом пошла вода. Я как крыса с Титаника [бежала], схватила детей, документы и вещи детские в пакете, – рассказывает женщина.

Сотрудники МЧС довезли ее с детьми до остановки – там было сухо. Оттуда их забрала сестра Натальи. Позже 6 микрорайон, где живет сестра, тоже начало топить. Семья уехала к тете супруга.

9 апреля супруг Натальи смог зайти в дом. Увидел, как внутри плавают вещи, мебель, техника. Женщина думает о том, что предстоит сделать:

– Столько было куплено туда, теперь нужно начинать все с нуля. У нас нет ничего, даже вещей, на работу не в чем выйти. Местные власти озвучили меры поддержки, вот, например, эти 20 тысяч. Нас пятеро, ну получим мы 100 тысяч, этого даже на ремонт в одной комнате не хватит. Но у нас хоть стены остались, у кого-то дома снесло полностью. Я благодарна Богу, что хотя бы остались целы стены и крыша.

«Они надеялись прожить старость в своем доме, но судьба решила иначе»

– Мы ходили периодически на протяжении всего дня смотреть, какая обстановка на дамбе. Когда приходили последний раз, до края оставалось меньше двух метров, – вспоминает жительница Орска Кристина.

Дом ее семьи в районе Старого города находится недалеко от места прорыва. Кристина с супругом собирали вещи 5 апреля, не дожидаясь эвакуации. Что-то убрали под потолок на шкафы. Дом затопило по крышу. Расположенная рядом с домом летняя веранда всплыла, и от нее ничего не осталось. Семья уехала к знакомым.

Дом супруги купили после свадьбы в 2017 году. Женщина хотела жить именно в районе Старого города в пригороде Орска, где она провела большую часть детства. Там же они начали строить новый дом, поставили его «коробку».

– Это тихий район, рядом речка, прекрасное и безопасное место для детей. Сейчас пишу, и слезы из глаз. Мы до последнего верили, что сможем вернуться в наш дом. Пусть он был небольшой и не новый, но наш. Дом – это все что у нас было. Для любого человека его дом – это особое место. Там легко и тепло всегда. А сейчас очень тяжело, – рассказывает Кристина.

Новый дом ее родителей тоже затопило вместе с имуществом. Родители женщины переехали в Орск из Казахстана, много работали:

– Отец душу вложил в этот дом. Каждый из нас принимал участие в строительстве. Они надеялись прожить старость в своем доме, но судьба решила иначе.

По словам Кристины, наводнения были и раньше, например в 2003 году, но тогда вода поднималась не выше фундамента:

– Все в том районе старались строить дома с учетом паводка, с высоким фундаментом. Ну и у нас люди не думали, что может быть такое наводнение, потому что все-таки дамба, и администрация после ее строительства говорила, что город больше не затопит.

Скриншоты с официальными оповещениями для жителей, предоставленные «7х7»

Заявления властей о том, что они просили людей эвакуироваться, женщина отрицает. Она сказала, что первые заявления были 5 апреля, когда дамбу уже прорвало. Сами жители дежурили на месте пролома и звонили в МЧС, просили прислать технику. Им отвечали, что ничего не случится.

– Потом уже было поздно. То, что старались засыпать, как-то укрепить дамбу, все мгновенно смывало, – говорит Кристина.

Женщина подала заявления на выплату 20 тыс. руб. на каждого члена семьи:

– Чтобы получить выплату, нужно подать кучу заявлений на себя, на ребенка. Везде есть наши данные, даже на «Госуслугах», есть данные у города, сколько тут народа проживает. Неужели нельзя подать хотя бы одно заявление на семью. Мне до сих пор по выплате нет ответа, одобрено или нет.