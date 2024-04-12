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ГУР: Кремль отправляет войска Тихоокеанского флота на войну против Украины

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  • 12.04.2024, 9:26
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ГУР: Кремль отправляет войска Тихоокеанского флота на войну против Украины

Вместо разгромленных бригад морпехов.

Москва отправляет на войну в Украину личный состав Тихоокеанского флота РФ, а также 11-й армии ВВС и ПВО. Данные действия врага связаны с целью укомплектования личного состава после значимых потерь.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Отмечается, что указанные военные соединения государства-агрессора ранее не были непосредственно вовлечены в ведение боевых действий против Украины.

«Согласно решению командующего тихоокеанского флота РФ Виктора Лиины, ротации в Сирию полностью прекращены, и весь личный состав отправляется в зону боевых действий на территорию Украины. Речь идет о 2000 российских военнослужащих из приморского и камчатского краев РФ», - сообщают в ГУР.

В ведомстве отметили, что еще около 400 солдат из числа воинских частей 11-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Хабаровского края РФ, «будут латать дыры» 155-й и 40-й бригад морской пехоты России, ведущих боевые действия против Украины и имеют некомплект из-за серьезных потерь.

«Часть личного состава по военным соединениям дальнего востока РФ войдет в новую мотострелковую бригаду государства-агрессора, которую формируют в Воронеже», - отмечают в Главном управлении разведки.

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