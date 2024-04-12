Офицер СБУ: У Лукашенко появилась очень большая проблема 3 12.04.2024, 9:32

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Дворец перестал быть безопасным для диктатора.

Александр Лукашенко вчера, 11 апреля, прибыл с визитом в Россию. Визит самопровозглашенного правителя Беларуси продлится 2 дня.

При этом Лукашенко понимает, что момент потенциального наступления на Украину упущен. Об этом рассказал «24 Каналу» Иван Ступак, экс-сотрудник СБУ.

«В феврале – марте 2022 года такая вероятность угрозы была. Мы этого действительно очень боялись, потому что это могло поломать фронты. Но он (Лукашенко – «24 Канал») каким-то образом удержался», – рассказал экс-сотрудник СБУ.

Как отметил Иван Ступак, Лукашенко понимает, что Беларусь с юга на север имеет длину 500 километров, а Дворец Независимости в Минске – в 270 километрах от границы Украины. Украинские беспилотники с легкостью бы атаковали диктатора.

С Путиным Лукашенко встречается периодически раз в месяц. Они все время на связи. Самопровозглашенный правитель Беларуси также регулярно принимает у себя губернаторов разных регионов России. Пытается со всеми наладить экономические отношения.

«Белорусский МАЗ (Минский автомобильный завод – 24 Канал) имеет сейчас на своих складах около 6 тысяч нераспроданных единиц техники. Склады заполнены до отказа. Это означает, что никто ее не покупает. Для Лукашенко это очень большая проблема, потому что деньги на изготовление этой техники потрачены, но она не реализуется», – отметил Иван Ступак.