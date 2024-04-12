Владелец старейшей в Беларуси FM-станции подал на банкротство 4 12.04.2024, 9:45

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В чем причина?

ОДО «Анвик», которая владеет FM-станциями Radio BA и «Мелодии века», подало заявление о банкротстве в экономический суд Минска.

В опубликованных документах указано, что кредиторская задолженность компании, установленная ликвидатором, составляет более 173 тысяч рублей.

«Согласно пояснению, представленным документам и пояснениям представителя ликвидатора в судебном заседании общая стоимость активов должника составляет 109,7 тысячи рублей. Имущество у должника отсутствует», — говорится в определении суда.

Заседание о принятии решения по поводу банкротства ОДО «Анвик» назначено на 10 июля.

Напомним, вещание Radio BA и «Мелодии века» было остановлено в феврале прошлого года. Позже в соцсетях Жана Соделя, диджея радиостанций, появился пост «R.I.P. радио «Би-Эй» и «Мелодии века». Судя по записи, радиостанции закрылись из-за финансовых проблем.

В марте 2022 года редакции Radio ВА выносили предупреждение. Причиной стали нарушения законодательства о СМИ, которые Мининформ обнаружил во время мониторинга содержания радиопрограмм.

Краткая история Radio ВА

Radio ВА началo свое вещание 24 марта 1993 года и стало первой частной белорусской станцией в FM-диапазоне, принадлежащей совместному белоруско-американскому предприятию «Би Эй Интернэшнл». Статус белоруско-американского предприятия станция получила из-за того, что была создана при поддержке американских христиан-баптистов. И первое время немного пугала далеких от религии молодых слушателей христианскими проповедями в прайм-тайм.

Со временем миссионерская деятельность «Би-Эй» была сведена к минимуму, а спустя всего 5 лет после открытия, в 1998 году, Radio ВА называли «наиболее успешно реализуемым проектом» в FM-диапазоне и самой богатой радиостанцией, перетянувшей на себя большую часть рекламного «одеяла».

Фирменными голосами Radio ВА в свое время были Александр Помидоров, Сергей Кузин, Татьяна Мартынова, Ольга Нефедова, Юрий Царев aka Клаус Мюллер, Борис Штерн, Дмитрий Шунин, Андрей Холодинский, Петр Михальцов, Ирина Юзвак, чета Протасовых, Арнольд Кукушка и многие другие.

В 1998-м радиостанция даже открыла свой собственный ночной клуб на улице Сурганова в Минске. «Юла» очень быстро стала популярным местом, потому что на вечеринках можно было увидеть диджеев и познакомиться с ними лично.

Вот что вспоминает о клубе радиоведущий и музыкант Александр Помидоров:

«Для Минска и вообще Беларуси это был первый опыт и, наверное, единственный, когда радиостанция делала свой собственный клуб. Еще одна его особенность была в том, что он открывался в несезон — в июне. Дискотеки рассчитаны на молодежь. Находился клуб в одном из студенческих сердец Минска. Там и политех, и РТИ, и общежития. Июнь, как известно, — время сессии. Мы открылись… и у нас был биток. Клуб по гардеробу вмещал в себя 962 места. Когда у нас было человек 400−500, это считался неудачный день».

В начале 2000-х была открыта аффилированная с ВА радиостанция «Мелодии века»: «Это музыка лучших воспоминаний, музыка, проверенная временем, музыка, популярная как в нашей стране, так и во всем мире».