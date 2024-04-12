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На границе Беларуси с ЕС резко выросли очереди

  • 12.04.2024, 10:24
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На границе Беларуси с ЕС резко выросли очереди

Проезд свободен только на одном направлении.

Перед выходными вновь выстроились длинные очереди в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами ЕС. По данным ГПК на 08.00 12 апреля, выезда в Польшу и Литву ожидают почти 400 легковушек и 35 автобусов.

В пункте пропуска «Брест» утром пятницы стояли 225 авто и 35 автобусов. На литовском направлении стояли 160 легковушек: 100 — в «Каменном Логе» и 60 — в «Беняконях». На выезд из Беларуси в Латвию очередей не наблюдается.

Кроме того, в пунктах пропуска стоит 2405 грузовиков: 815 — в «Григоровщине» (Латвия), 810 — в «Каменном Логе» и 780 — в «Беняконях».

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