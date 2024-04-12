Forbes: Танки и боевые машины закончатся у РФ к середине 2025 года 3 12.04.2024, 11:04

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Время для Кремля истекает.

Война России против Украины продолжается уже третий год, а на поле битвы формируются три основные движущие силы. Об этом пишет Forbes.

Во-первых, Россия полностью мобилизована – политически, промышленно и в военном отношении. Но эта мобилизация истощает ресурсы, которые Кремль не может возобновить. Другими словами, Россия сильна, но хрупка, пишет издание.

Во-вторых, Украина тоже мобилизуется, но по-прежнему полагается на иностранную помощь, а дружественные России республиканцы в Палате представителей США удерживают решающую часть этой помощи.

В-третьих: украинская тактика превосходит российскую, помогая украинским формированиям побеждать гораздо более крупные российские формирования.

Украинцы отбивают большинство атак оккупантов, нанося катастрофические потери недостаточно оснащенным российским штурмовым группам.

Но россияне продолжают наступать и продолжают завоевывать позиции. И единственный человек, который может их остановить, - спикер Палаты представителей США от республиканской партии Майк Джонсон - пока отказывается это сделать.

Все, что нужно сделать Джонсону, - это поставить на голосование чрезвычайно законопроект, который предоставит Украине помощь в размере 60 миллиардов долларов.

Как сообщает издание, за 26 месяцев тяжелых боев российские военные потеряли на Украине 15 300 танков, боевых машин, гаубиц и другого вооружения, а также сотни тысяч военнослужащих.

И все же российских сил в Украине больше, чем когда-либо. «На самом деле армия РФ сейчас на 15% больше, чем в начале вторжения. За последний год Россия увеличила численность своих войск на передовой с 360 000 до 470 000 человек», - заявил генерал армии США Кристофер Каволи, главный командующий НАТО.

Но, как отмечает Forbes, российские солдаты умирают так же быстро, как и прибывают в Украину. В одном из недавних исследований министерство обороны Эстонии пришло к выводу, что уничтожение 100 000 россиян в этом году нанесет непоправимый ущерб, а то и провалит мобилизационные усилия Кремля.

Как сообщается, российская промышленность ежегодно выпускает 500–600 новых танков и, может быть, чуть больше тысячи новых боевых машин. Ежегодно оккупанты теряют более тысячи танков и около 2000 боевых машин, и темпы потерь растут.

Как сообщается, недостаток техники Россия восполняет советской техникой 1970-х, а в некоторых случаях даже в 60-х или 50-х годов. Но эти старые автомобили — ограниченный ресурс.

Последние прогнозы предполагают, что уже в середине 2025 года на складах больше не останется старых танков и боевых машин. «Время России истекает», - пишет эстонский солдат и аналитоик Артур Рехи.

По данным Forbes, свидетельства дефицита уже видны: российские войска едут в бой на небронированных грузовых грузовиках и даже на гольф-карах с открытым верхом, которые Кремль приобрел у китайской компании.

В то же время Украина столкнулась с нехваткой боеприпасов. Из-за промедления Майка Джонсона, россияне оккупировали Авдеевку, а теперь под угорозой и Часов Яр. В то же время лучшие батареи ПВО Украины замолчали из-за нехватки ракет американского производства. Крупнейшие города Украины - Киев, Харьков и Одесса - становятся все более беззащитными, поскольку на них обрушивается все больше российских ракет и бомб.

И наоборот, при поддержке США украинская армия могла бы защитить свои города от российских набегов и добиться превосходства в огневой мощи над оккупантами.

К сожалению, выбор не за украинцами, пишет издание. Это зависит от одного человека, американца.