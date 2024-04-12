«Если наткнется на зеркало, не может поверить, что его довели до такого состояния» 12.04.2024, 11:08

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Григорий Костусев

Что известно о Григории Костусеве в тюрьме.

Председатель партии БНФ Григорий Костусев уже три года находится в заключении. За это время у него сильно ухудшилось здоровье, обнаружено онкологическое заболевание, а условия содержания изменились с жестких на невыносимые. Что сейчас известно о состоянии политзаключенного, «Белсату» рассказал его зять Дмитрий Антончик.

Дмитрий Антончик рассказал, что связи с Костусевым почти нет: письма от него доходят только жене и одной дочке, и то нерегулярно. Самому политзаключенному письма от родственников не доходят или доходят с большой задержкой. Единственное краткосрочное свидание он получил сразу после суда. Сейчас Костусев находится на тюремном режиме.

По словам зятя, еще до задержания было известно о проблемах Костусева со здоровьем, в частности, с простатой. У него аллергия на некоторые продукты и на полынь, еще на свободе он имел довольно сильный варикоз на ногах. Об онкологической болезни тогда разговоров не велось — скорее всего, ее на тот момент не было, считает собеседник.

Проблемы со здоровьем у Костусева ухудшились в СИЗО: он перенес за решеткой инфаркт и переболел ковидом. По мнению Антончика, свою роль в этом сыграли не только бесчеловечные условия содержания, но и стресс.

В начале апреля стало известно, что Костусеву сделали операцию, вывели катетер из мочевого пузыря. Знакомые медики рассказали зятю политзаключенного, что такое вмешательство выполняют при угрозе что мочевой пузырь не выдержит и лопнет. Но от операции советовали воздерживаться до последнего, так как впоследствии человек фактически остается инвалидом.

Сам Костусев рассказывал в письмах, что в последнее время не мог спать, так как каждый час должен был подниматься, хотя находился в тяжелом физическом и психологическом состоянии. Анализы крови показывали превышение определенных параметров в 2,5 раза выше нормы.

— Вообще он пишет, что если случайно наткнется на зеркало, не может поверить, что его довели до такого состояния. Очень постарел, осунулся… Тяжело! — рассказывает Антончик.

Напомним, недавно эксперты ООН по правам человека выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о критическом состоянии здоровья и жестоком обращении с политзаключенным, который отбывает 10-летний срок по делу о «госперевороте». Отказ в медпомощи ему приравняли к пытке.

Эксперты призвали белорусские власти рассмотреть вопрос о помиловании, смягчении наказания для Костусева или замене заключения альтернативной формой лишения свободы.

Ранее Григорий Костусев жаловался на плохое самочувствие. В неволе у политика обострились проблемы со здоровьем — у него онкологическое заболевание.

В августе прошлого года Костусев прошел онкологическое исследование, однако как минимум до осени ему не сообщали о результатах. При этом политика несколько раз отправляли в ШИЗО и ПКТ.

17 апреля Костусеву исполнится 67 лет.