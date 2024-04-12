DW: Евросоюз готовит новый вид санкций против России 3 12.04.2024, 11:20

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В чем их суть?

В Европейском Союзе обсуждают отдельный режим санкций против России, которая стремительно наращивает доходы. Инициаторами создания этого режима выступили страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на ряд источников в ЕС.

Согласно имеющемуся в распоряжении DW документу, существуют веские основания для введения санкционного режима в отношении РФ по аналогии с другими санкциями против режимов таких стран как Беларусь, Иран, Северная Корея, Венесуэла.

Отмечается, что отдельный санкционный режим призван обеспечить правовую основу для наказания ответственных за ухудшение положения внутри страны.

«Критерии для занесения в список должны охватывать ухудшение ситуации с правами человека, политизированную судебную систему и репрессии против гражданского общества, включая действия, которые подрывают демократию и верховенство закона», – говорится в документе.

Так, предлагается вводить санкции против представителей «репрессивного государственного аппарата России, включая тех, кто причастен к политически мотивированным судебным решениям в отношении представителей гражданского общества и демократической оппозиции и их дальнейшего задержания, например, ответственных лиц в судебной системе (прокуроры, суды, пенитенциарные учреждения)».

По словам журналистов, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель надеется на скорое утверждение отдельного санкционного режима в отношении РФ. Предложение было передано внешнеполитической службе ЕС 28 февраля. Боррель заявил, выступая в Европарламенте 10 апреля, что обсуждаются «новый отдельный режим санкций в отношении России», и выразил надежду, что его утвердят быстро. Ожидается, что решение будет принято до выборов Европарламента, которые состоятся 6-9 июня.