В знаменитом «доме Чижа» продают очень интересную квартиру, в которой еще никто не жил 3 12.04.2024, 11:25

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Стоит почти миллион долларов.

В знаменитом «доме Чижа» сейчас продается без преувеличения шикарная квартира. В ней есть и лаунж-зона с выходом на террасу, и камин, и сауна, и кровать-трансформер с функцией массажа, и многое другое. Цена на двухуровневые апартаменты, конечно, тоже впечатляет, пишет realt.by.

Располагается эта квартира в самом сердце исторического центра Минска — в доме «У Троицкого», более известном в народе, как «дом Чижа». Жилье занимает сразу два этажа — 10-й и 11-й. В жилом комплексе − повышенный уровень безопасности, огороженная территория, шлагбаум, видеонаблюдение, круглосуточный консьерж. Во дворе дома есть детская площадка и теннисный корт.

Общая площадь квартиры насчитывает 240 квадратных метров. Здесь уже выполнен ремонт по дизайнерскому проекту и все готово для проживания. При этом новые собственники станут первыми жильцами квартиры. В объявлении сообщается, что ранее тут никто не жил.

В отделке всех помещений использовались только натуральные материалы. В квартире организовано множество систем хранения, есть встроенная мебель, наливные полы с подогревом, в спальнях на полу − натуральное дерево.

На первом уровне расположилась просторная кухня со встроенной техникой, гостиная с экокамином, обеденная группа на 10 персон (итальянский дизайнерский деревянный стол) и мастер-спальня в которой организована спальная зона, гардероб и личный санузел.

В спальне установлена кровать трансформер с функцией массажа.

На втором уровне находится лаунж-зона с выходом на просторную террасу, с которой открывается прекрасный вид на набережную реки Свислочь. Также здесь есть фуршетная зона для приемов с мойкой, посудомоечная машина. На самой террасе есть подвод воды, также здесь можно организовать зону барбекю.

Порадует жильцов и их гостей собственная электросауна в санузле.

К слову, санузлы в квартире — это тоже арт-объекты.

На втором уровне расположилась и детская комната с несколькими кроватками на разный возраст. Стена в детской − с графитовым покрытием, на ней можно рисовать мелом.

В стоимость квартиры включено место в подземном паркинге, которое подходит для парковки двух машин.

За инфраструктурой из дома «У Троицкого» далеко ходить не придется. Рядом — множество кафе, бутиков, магазинов. В самом доме работают: французская пекарня, салон красоты, бутик одежды, салон Bentley. В пешей доступности − ТРЦ «Галерея» и станция метро «Немига».

Стоимость квартиры — 990 тысяч долларов (4122 доллара — за метр).