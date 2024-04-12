Путин разгневал Си Цзиньпина 5 12.04.2024, 11:25

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Москва отвергла совет Пекина.

Саммит мира в Швейцарии должен состояться 15 -16 июня. На конференции страны будут рассматривать введение мира в Украине. Китай пытался убедить Россию принять в нем участие, однако Кремль считает по-другому.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал «24 Каналу», что Китаю выгодно принять участие в саммите мира, ведь это бы показало его авторитет. Между тем для Украины эта конференция станет мощным шагом по мировой поддержке.

«Пощечина» Китаю от России

За основу обсуждений на саммите планируют положить мирный план Владимира Зеленского. Россияне же заявили, что если им придет приглашение принять участие в саммите, они откажутся, потому что не хотят садиться за стол переговоров на условиях Украины. По словам Чаленко, мы уже видели неофициальную позицию Китая по принятию участия в саммите России.

«Очень хорошо, что Кремль сейчас дал свою позицию, что даже если пригласят, они не приедут. Пекин понимает, что ему дали «пощечину» со стороны Кремля. Что бы сейчас не делал Си Цзиньпин и его окружение, чтобы «отбелить» Россию, сам Кремль этого не хочет»,

– отметил политолог.

Важность участия Китая

По мнению Чаленко, для Китая было бы логичнее принять участие в саммите мира.

«С одной стороны это бы показало, что он не становится на сторону страны-агрессора, а с другой показало бы его дальнейшую координацию, например, среди стран Глобального Юга, которые тоже массово примут участие в соответствующем миротворческом мероприятии», – отметил политолог.

Результат для Украины

Саммит мира, по словам Чаленко, сможет сформировать необходимые рамки, которые будут не просто инициированы Украиной, а за ними будут стоять десятки, а может и сотни стран. Это будет сигналом для Москвы, что если идти на переговоры, то есть конкретные границы, основанные на международном праве. России не удастся протолкнуть свой реваншизм и желание остановиться прямо сейчас.

«Если и завершать эту войну, то с понятным, цивилизованным следствием для всего мирового порядка. В этой войне сейчас вовлечены десятки стран, поэтому от ее результата будет зависеть дальнейшее наше бытие на планете», – добавил политолог.