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Белорусские цементные заводы снова сработали в убыток

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  • 12.04.2024, 11:28
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Белорусские цементные заводы снова сработали в убыток

Совокупные потери трех заводов оказались в 2 раза больше, чем в 2022 году.

Белорусские цементные заводы по итогам 2023 года показали чистые убытки, пишет euroradio.fm.

Два предприятия из трех сумели нарастить выручку — у «Кричевцементношифера» она выросла на 9,3%, а у «Красносельскстройматериалов» — на 5,6%. У третьего предприятия «Белорусского цементного завода» выручка упала на 2,9%.  Но в итоге все три завода получили чистые убытки. Причем по сравнению с 2022-м годом убытки «Кричевцементношифер» увеличились почти в четыре раза и составили 120,65 млн рублей, «Красносельскстройматериалов» — в два раза ( 55,1 млн рублей). «Белорусский цементный завод» при этом сократил чистый убыток на 16% до 34,36 млн рублей.  Совокупные потери трех заводов составили почти 210,1 млн рублей. Это в 2 раза больше, чем в 2022 году.

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