В Могилеве колледж подал на выпускника в суд за неотработанное распределение и проиграл 12.04.2024, 11:44

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Вот что спасло молодого специалиста.

В Могилеве районный суд обязал выпускника колледжа, который не отработал распределение, вернуть учебному заведению деньги, затраченные на подготовку специалиста, а областной суд это решение отменил. Как пишет zerkalo.io, подробности гражданского дела рассказала пресс-служба Генпрокуратуры.

Молодой человек обучался на дневной форме c 1 сентября 2018 года по 28 июня 2021 года. С ним был заключен договор о подготовке рабочего (служащего) по программе профессионально-технического образования за счет областного бюджета. По условиям договора, выпускник должен был или отработать распределение, или возместить средства, затраченные на его подготовку.

28 июня 2021 года молодой человек выпустился и был направлен на отработку в троллейбусный парк Могилева. В тот же день он был уволен в связи с поступлением на более высокий уровень образования. Вскоре молодого человека призвали в армию. Службу в Вооруженных силах он проходил с 3 ноября 2021 года по 2 мая 2023 года.

После дембеля могилевчанин был отчислен из вуза для освоения образовательной программы среднего специального образования. Затем его распределили в Могилевское отделение Белорусской железной дороги. На место работы парень так и не явился.

Учебное заведение подало в суд на выпускника из-за неотработанного распределения и потребовало взыскать с него 9,3 тысячи рублей, затраченных на обучение.

Районный суд согласился с позицией колледжа и обязал молодого специалиста выплатить всю сумму. В прокуратуре посчитали, что это решение ошибочное. В ведомстве сослались на п. 4 ст. 78 Кодекса об образовании, в котором говорится, что с выпускников, которые не отработали распределение, но отслужили в армии, не взыскиваются средства, затраченные на их подготовку.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Могилевского областного суда апелляционный протест прокурора был удовлетворен.