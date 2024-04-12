Почему сумма за уборку подъездов в жировках белорусов каждый месяц может быть разной 3 12.04.2024, 12:00

Объяснили минские коммунальники.

Плата за уборку подъездов определяется по факту выполненных работ, но она не может быть выше установленного тарифа. А если есть жалобы на качество уборки, она может не оплачиваться, и это влияет на суммы в квитанциях, сообщили «Минск-Новостям» в Минском городском жилищном хозяйстве (МГЖХ).

— ЖЭУ как подрядчики и персонально рабочие по комплексной уборке финансово заинтересованы в том, чтобы не было обоснованных жалоб на санитарное состояние вспомогательных помещений жилого дома. Если услуга не оказана или оказана некачественно, не в полном объеме, она не оплачивается. Это отражается на суммах в соответствующей графе в извещениях: многие плательщики видят, что каждый месяц она может быть разной, но не выше предельно допустимого тарифа, — пояснила заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда МГЖХ Анастасия Воробьева.

По словам чиновницы, за работой уборщиков организован многоуровневый контроль, а общий надзор осуществляет мастер участка. Периодически проводят рейды ЖКХ района и МГЖХ, по каждому обращению жителей проводятся проверки.

В объединении не скрывают, что среди работников есть и нерадивые, к тому же не все ЖЭУ укомплектованы кадрами. Бывают претензии и к жителям, которые не всегда «с пониманием относятся к специфике работы уборщиков».

Кто-то из жильцов что-то просыпал, пролил, бросил бумажку или окурок — это уже антисанитария. Но ответственность, за редким исключением, несет не виновник, а обслуживающая организация, утверждают в МГЖХ.