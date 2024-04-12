Империя Пригожина терпит финансовый крах 1 Телеграм-канал «Можем объяснить»

12.04.2024, 12:17

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Евгений Пригожин

В минус ушли почти все компании, которые унаследовал его сын.

Компании, входящие в империю Евгения Пригожина, стремительно теряют деньги после бунта и убийства «повара» Путина, следует из их финансовой отчетности за 2023 год.

В минус ушли почти все компании, принадлежавшие Пригожину до его убийства. Его главное детище — ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» потеряло 54 млн рублей (это головная организация компании «Конкорд», включающей в себя предприятия общественного питания, строительные компании и СМИ). Пригожин был единственным учредителем «Конкорда», а новые владельцы скрыты из баз. Входящие в «Конкорд» компании тоже стали убыточными, потеряв почти 60 млн.

Общий убыток компаний Павла Пригожина, сына убитого бизнесмена, превысил 1 млрд рублей. Павел открыто владеет четырьмя фирмами, три из которых занимаются строительством апартаментов и жилых комплексов бизнес-класса в районе Лахты. Общий убыток этих трех компаний составил 1,1 млрд рублей.

Прибыль теряют компании, кормившие армию, которые контролировал Пригожин (их возглавляют близкие к нему менеджеры, имеющие те же адреса и телефоны, что и личные фирмы «повара»). Если в первый год войны их общая прибыль составляла 4,7 млрд, то по итогам 2023-го упала до 1,4 млрд (все расчеты здесь). В 2024-м они рискуют обанкротиться: Минобороны отказалось от их услуг.

Одной из немногих в прибыль вышла компания младшей дочери Пригожина — Вероники. Она владеет отелем «Ред Старс» в Петербурге. По итогам 2023 года эта гостиница почти в 5 раз увеличила прибыль — до 23 млн руб.

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