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ISW: РФ использует тактику как в Авдеевке еще в одном украинском городе

  • 12.04.2024, 12:37
  • 2,638
ISW: РФ использует тактику как в Авдеевке еще в одном украинском городе

ВСУ пришлось принимать сложные решения.

Россия усилила удары управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами по украинским позициям и использует это для медленного, но уверенного продвижения на фронте.

Этому способствует разбросанное и непоследовательное прикрытие противовоздушной обороны вдоль фронта. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В ISW напомнили, что российские войска использовали авиабомбы для тактического эффекта во время захвата Авдеевки в середине февраля.

По мнению военных аналитиков, похоже, российские силы снова используют эту тактику во время наступательных операций под Часовым Яром.

Российские удары заставили Украину принимать сложные решения между обеспечением противовоздушной обороны крупных населенных пунктов в тылу и активных районов на передовой, и Россия, похоже, использует деградировавший зонтик украинской противовоздушной обороны, пытаясь разрушить украинскую энергетическую сеть и ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины.

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