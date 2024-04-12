В Беларуси за комментарии задержали уроженца Львова

В Беларуси за комментарии задержали уроженца Львова1
- 12.04.2024, 12:39
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«Оскорбил» российских военных.
Приближенный к силовикам телеграм-канал опубликовал видео с задержанным за «оскорбительные» комментарии в адрес российских военных гражданином Украины, пишет mediazona.by.
На видео мужчина говорит, что родился во Львове. В телеграме писал «оскорбительные» комментарии в адрес российских военных. Авторы поста сообщили, что украинца задержали по статье о разжигании розни (статья 130 УК).
В каком статусе находится задержанный — неизвестно.