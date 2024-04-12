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В Беларуси за комментарии задержали уроженца Львова

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  • 12.04.2024, 12:39
  • 3,000
В Беларуси за комментарии задержали уроженца Львова

«Оскорбил» российских военных.

Приближенный к силовикам телеграм-канал опубликовал видео с задержанным за «оскорбительные» комментарии в адрес российских военных гражданином Украины, пишет mediazona.by.

На видео мужчина говорит, что родился во Львове. В телеграме писал «оскорбительные» комментарии в адрес российских военных. Авторы поста сообщили, что украинца задержали по статье о разжигании розни (статья 130 УК).

В каком статусе находится задержанный — неизвестно.

Задержание уроженца Львова. Скриншот видео силовиков
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