Для россиян вводят неожиданный налог 1 12.04.2024, 12:43

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По всей стране.

Правительство России решило отказаться от эксперимента с курортным сбором в пяти регионах и ввести туристический налог, который будет взиматься с россиян за отдых по всей России, рассказали «Ведомостям» знакомые с обсуждением вопроса источники.

По их словам, соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму уже этой весной — до окончания эксперимента по взиманию курортного сбора, который должен завершиться 1 января 2025 года.

В Минфине и Минэкономразвития предлагают обложить налогом стоимость размещения. В частности, обсуждается ставка в размере 3% от цены проживания, отметили собеседники «Ведомостей». При этом предполагается, что покупатель услуги будет видеть наценку — в счете от гостиницы, а также в стоимости проживания, которая публикуется на туристических агрегаторах.

Налог будет распространяться на всю страну, но у регионов будет право его вводить или отказаться от этого, утверждают источники. Собранные средства так же как и сейчас, планируется направлять на строительство туристической инфраструктуры.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о распространении курортного сбора на все регионы страны. Проект стартовал в 2018 году в четырех субъектах: Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Позднее сбор ввели власти Санкт-Петербурга.

С мая 2018-го по 31 декабря 2023 года поступления от курортного сбора в региональные бюджеты четырех пилотных субъектов составили свыше 4 млрд руб., сообщил представитель Минэкономразвития. По его словам, эти средства были потрачены на проектирование, строительство, реконструкцию и благоустройство более 100 объектов курортной инфраструктуры.

В начале апреля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне преодолели «колониальную зависимость» от привычки отдыхать за границей. По его словам, после визовых санкций и ограничений на полеты внутренний туристический поток в стране достиг 78 млн поездок и превысил допандемийные уровни. Рост по итогам прошлого года составил 21%, отчитался Чернышенко.

Чиновник добавил, что в России «нужно как можно быстрее наращивать туристическую инфраструктуру» для того, чтобы удовлетворять «растущий спрос наших граждан, которые полюбили отдыхать в нашей стране».