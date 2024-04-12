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Дроны, которые впервые долетели до Мордовии, атаковали воинскую часть

  • 12.04.2024, 12:53
  • 2,592
Дроны, которые впервые долетели до Мордовии, атаковали воинскую часть

Подробности.

Российский Telegram-канал ASTRA заявил, что оба дрона, которые впервые долетели до Мордовии, были сбиты над воинской частью 84680 загоризонтного обнаружения воздушных целей в город Ковылкино.

Отмечается, что в результате атаки повреждено здание, где ранее находился командный пункт. Пострадавших нет.

Атака БПЛА на Мордовию 11 апреля

Ночью 11 апреля два беспилотника впервые атаковали Мордовию в РФ, заявил глава Республики Артем Здунов. По его словам, силам ПВО вроде бы удалось уничтожить оба дрона.

Тогда Минобороны РФ заявили, что над Курской и Тамбовской областями сбили по три дрона, над Белгородской областью и Мордовией — по два, еще по одному — над Брянской и Липецкой областями.

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