Российский пилот сбросил бомбу ФАБ-500 на расположение российской пехоты
- 12.04.2024, 13:11
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Видеофакт.
Российский летчик сбросил бомбу ФАБ-500 с модулем УМПК на место дислокации российской пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, к сожалению, механизм детонации боеприпаса не сработал.
«Российские оккупанты заселились в чужой дом. Поздравив их с новосельем, ВКС РФ сбросила на них авиационную бомбу ФАБ-500 с модулем УМПК. Слава российскому инженеру!», - говорится в комментарии к опубликованному в соцсетях видео.
УМПК – модуль планирования и коррекции, разработанный российским предприятием «Базальт». Навесной модуль для превращения обычных неуправляемых бомб в планерные бомбы, высокоточные боеприпасы с увеличенным радиусом действия.