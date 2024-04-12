Российский пилот сбросил бомбу ФАБ-500 на расположение российской пехоты 12.04.2024, 13:11

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Видеофакт.

Российский летчик сбросил бомбу ФАБ-500 с модулем УМПК на место дислокации российской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, к сожалению, механизм детонации боеприпаса не сработал.

«Российские оккупанты заселились в чужой дом. Поздравив их с новосельем, ВКС РФ сбросила на них авиационную бомбу ФАБ-500 с модулем УМПК. Слава российскому инженеру!», - говорится в комментарии к опубликованному в соцсетях видео.

УМПК – модуль планирования и коррекции, разработанный российским предприятием «Базальт». Навесной модуль для превращения обычных неуправляемых бомб в планерные бомбы, высокоточные боеприпасы с увеличенным радиусом действия.