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В Германии двух белорусов задержали за кражу 40 автоматов М16

  • 12.04.2024, 13:20
  • 1,304
В Германии двух белорусов задержали за кражу 40 автоматов М16

На допросе мужчины отказались от дачи показаний.

Двух белорусов арестовали в Германии по подозрению в краже 40 винтовок М16. Подробности рассказал Bild.

Произведенное в Китае оружие было доставлено в порт немецкого Гамбурга. Там контейнер с винтовками погрузили на товарный поезд, который должен был ехать в Баварию. Но в выходные он остался на путях в Машене — судя по всему, без всякой охраны.

Злоумышленники вскрыли поезд и украли 40 винтовок типа М16. Они закопали коробки с автоматами под землю в лесу и замаскировали это место собачьими фекалиями.

Затем группа покинула Германию и выставила оружие на продажу в даркнете.

Собака-ищейка унюхала перчатки, которые воры оставили возле места преступления, а с помощью дрона с воздуха был обнаружен их тайник. Следователи не вскрывали схрон и выставили за ним наблюдение. Спустя две недели к тайнику пришли двое белорусов, чтобы забрать оружие. Их задержали. На допросе мужчины отказались от дачи показаний.

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