Кто стоит за «турецким» мирным планом? Владимир Фесенко

12.04.2024, 13:21

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Владимир Фесенко

Есть сомнения в авторстве Эрдогана.

11 апреля «Новая газета — Европа» опубликовала содержание мирного плана о завершении войны в Украине, который якобы продвигает Турция. Почему якобы, поясню ниже.

Естественно, эта публикация только подпитала слухи и прочую конспирологию о якобы тайных переговорах о завершении войны в Украине.

Напомню содержание этого «мирного плана»:

— Взаимное обязательство США и России о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3), причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем.

— Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства.

— Замораживание войны по существующей линии фронта.

— Обязательства провести в 2040 году референдумы: общеукраинский — о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем во всех украинских территориях, аннексированных на момент заморозки войны Россией.

— Гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.

— Обмен пленными по формуле «всех на всех».

— Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз.

Я не сомневаюсь в существовании такого «мирного плана». Но у меня есть сомнения, что это именно мирный план Эрдогана, как пишут некоторые издания. Хотя Турция наверняка фигурирует в сценариях по его продвижению.

На чем основаны мои сомнения? И кто тогда автор этого плана?

Если бы это был мирный план Эрдогана, то было бы логично, что сам турецкий президент его презентовал официально и публично, а не устраивал «слив» в оппозиционном российском издании. В крайнем случае такой «слив» был бы организован турецким изданием, близким к Эрдогану или его партии.

А поскольку «слив» «мирного плана» появился в российском оппозиционном издании со ссылкой на неназванный «источник», то этот неназванный источник, весьма вероятно, имеет российское происхождение и какое-то отношение к Турции и переговорам о прекращении войны. Для полноты картины процитирую один пассаж из статьи в «Новой газете — Европа»: «Источник утверждает, что текст документа в данный момент есть у всех трех сторон, то есть у Турции, России и Украины. Проект основан на документах первых переговоров в Стамбуле, и часть формулировок мая 2022 года вошла в новый текст».

Думаю, что у тех, кто хорошо знаком с историей переговорного процесса в 2022 году, пазл уже сложился. Единственный «источник», который идеально вписывается во все приведенные обстоятельства — это Роман Абрамович. Скорее всего, именно он и является реальным автором этого плана, который он же продвигает и в Турции, и в Кремле, и, возможно, в Украине, а еще и в США (так как Вашингтон тоже должен взять на себя определенные обязательства в рамках этого плана). Ну, а поскольку в статье говорится, что этот мирный план могут поддержать «ряд европейских политиков» и в некоторых странах Глобального юга, то адресатов этого плана может быть немало. И этот план явно приурочен к Глобальному саммиту мира, который должен состояться в середине июня в Швейцарии.

Насколько реалистичен этот «мирный план»? В статье издания «Новая газета — Европа» высказывается скепсис, утверждается, что вероятность принятия этого проекта договора остается невысокой, поскольку это уже, минимум, девятый проект подобного рода.

Я еще более скептичен по поводу этого мирного плана. Но по другим причинам.

Россия сейчас готовится к наступлению и принуждению Украины к своим условиям «мира», которые предполагают не компромиссные варианты, а полный и категорический запрет на возможность членства Украины в НАТО и такую демилитаризацию Украины, которая практически лишит нас самостоятельной обороноспособности. В Украине, в свою очередь, наверняка скептически отнесутся к теме референдумов на оккупированных территориях. Все эти «референдумы» — лишь фиговый листок для прикрытия, а потом и полной международной легализации уже состоявшейся аннексии оккупированных территорий.

Поэтому не стоит рассматривать этот «мирный план» слишком всерьез. А вот тему замораживания войны, особенно с учетом нынешней и потенциальной ситуации в украинской энергетике, через некоторое время наверняка будут рассматривать. Проблема, однако, в том, как и чем надавить на россиян, чтобы они остановили системное уничтожение украинской энергетики и согласились на «заморозку», которая сейчас жизненно (в прямом смысле) необходима нам, а не Кремлю.

Есть лишь два рецепта решения этой проблемы — максимально возможные поставки Украине систем ПВО и авиации (по этому пункту, к сожалению, есть большие сомнения), и предупреждение со стороны США и других стран Запада о поставках Украине дальнобойных ракет, которые будут использованы для ударов по российской энергетике и инфраструктурным объектам, если Россия не прекратит свои удары по украинской энергетике. Насколько это сейчас возможно? Деликатно оставляю этот вопрос открытым.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»