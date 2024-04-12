«Patriot сбивал и более сложные ракеты» 12.04.2024, 13:46

Что известно о новом российском оружии, уничтожившем Трипольскую ТЭС.

Украина изучает новую российскую ракету Х-69, которой Россия, вероятно, атаковала Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Установка Patriot, скорее всего, сможет ей противостоять, заявил в эфире телемарафона в пятницу, 12 апреля, спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, крылатая ракета Х-69 — это улучшенная версия Х-59. Предварительно, Россия уже применяла подобные Х-69 против Украины. Такие ракеты изготовлены в 2023 году.

В то же время Евлаш отметил, что сейчас устанавливается точный тип ракеты, которая поразила Трипольскую ТЭС.

«Конечно, ракета Х-69 — это новая ракета для нас, поэтому мы в том числе изучаем, как можно ей противодействовать. Вероятнее всего, что Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся и с достаточно более сложными типами ракет, как Циркон и Кинжал», — прокомментировал спикер.

Накануне военный портал Defense Express со ссылкой на источники написал, что обломки Х-69 нашли на месте удара по ТЭС. X-69 является дозвуковой крылатой ракетой для самолетов тактической авиации, ее запускают с самолетов Су-34 и Су-35. Дальность пуска ракеты X-69 составляет 400 км, что является достаточным для поражения многих объектов на территории Украины.