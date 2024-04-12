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Деньги клиентов «Белпочты» оказались под угрозой

  • 12.04.2024, 14:29
  • 2,294
Деньги клиентов «Белпочты» оказались под угрозой

Из-за новых уловок мошенников.

«Белпочта» сообщила о новом виде мошенничества, с которым столкнулись ее клиенты. Мошенники от лица почтового сервиса рассылают уведомления, чтобы заманить людей на фишинговые сайты, а затем похитить деньги с их банковских счетов.

«Злоумышленники направляют в мессенджер сообщение о необходимости уточнения адреса доставки почтового отправления с указанием ссылки в сети Интернет», —  сообщает «Белпочта».

При переходе по указанному адресу клиент попадает на фишинговый сайт, где ему предлагается ввести данные и оплатить тариф за услугу доставки.

Для оплаты необходимо ввести данные банковской карты. После этого злоумышленники, получившие к ней доступ, могут легко списать все средства, находящиеся на счете.

«Белпочта» предупреждает, что не рассылает подобных сообщений, и просит граждан быть осторожнее и не доверять таким рассылкам, особое внимание обращая на адреса сайтов, на которые ведут ссылки. Адрес сайта «Белпочты» belpost.by.

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