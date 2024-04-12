Аналитики: Россия до середины 2025 года исчерпает запасы старых танков и боевых машин 1 12.04.2024, 14:38

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Минобороны РФ скрывает потери оккупационных войск.

Россия для ведения войны против Украины использует старую технику. Но до середины 2025 года на российских складах может не остаться старых танков и боевых машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Как отмечается, Кремль восполняет потери российской армии в Украине, расконсервируя старые запасы техники. Речь идет о боевых машинах 1970-х годов, а в некоторых случаях даже 60-х или 50-х годов.

Издание добавляет, что эта техника - ограниченный ресурс, ее невозможно заменить новым производством.

Эстонский военный и аналитик Артур Рехи считает, что до середины 2025 года на российских складах не останется старых танков и боевых машин. По мнению аналитика, время России истекает.

При этом издание отмечает, что российская армия все еще опирается на массовость войск, несмотря на то, что несет потери.

Американский генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что армия РФ сейчас фактически больше на 15%, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, за прошлый год Россия увеличила численность своих войск на передовой с 360 до 470 тысяч.

Потери российских войск

Минобороны РФ скрывает потери оккупационных войск в Украине. При этом путинский режим постоянно лжет о потерях украинских сил.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла на войне уже более 450 тысяч солдат. Только за последние сутки украинские воины ликвидировали 840 россиян.

Британская разведка сообщала, что Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей продолжать вести захватническую войну против Украины.

При этом российские оппозиционные СМИ заявили, что с началом наступления РФ на фронте потери оккупационных войск значительно выросли.