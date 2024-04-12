На Гомельщине важным работникам госсектора запретили увольняться без разрешения исполкомов 4 12.04.2024, 15:08

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Крепостное право возвращается?

Государственные структуры Гомельской области получили обновленные инструкции о порядке увольнения и кадровых перемещений работников. Нормы по «кадровому обеспечению» были разработаны в 2022–2023 годах. Сейчас местные органы власти требуют от госпредприятий и организаций их неукоснительного соблюдения.

В документах, которые оказались в распоряжении «Флагштока», говорится, в частности, о том, что председатели райисполкомов должны согласовывать все досрочные расторжения трудовых отношений с работниками, занимающими должности служащих в госорганизациях. Речь идет о наиболее востребованных должностях. Это, к примеру, руководящие должности в сельхозпредприятиях, учреждениях здравоохранения и образования, коммунальных, строительных, транспортных и других предприятиях.

Райисполкомы должны согласовывать увольнения по соглашению сторон и перевод работников, занимающих такие должности, а также «прекращение трудовых отношений с молодыми специалистами по дискредитирующим обстоятельствам увольнения, в случае если иные меры дисциплинарного взыскания и воздействия не могут быть применены с учетом тяжести совершенного дисциплинарного проступка».

Это значит, что руководители организаций перед тем, как уволить работника по соглашению сторон, обязаны обратиться в райисполком с просьбой согласовать увольнение, заранее подобрав кандидатуру для замещения должности увольняемого специалиста и приложив справки с биографией на обоих работников.

Отдельные инструкции были разработаны и для райисполкомов. Председателям установили еженедельный «кадровый день». После получения ходатайства от организации о согласовании увольнения работника райисполком обязан рассмотреть его в течение семи дней.

В документах отмечается, что «вопрос согласования увольнения рассматривается комиссионно с обязательным участием зампредседателя исполкома, курирующего соответствующую отрасль».