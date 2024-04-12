Корни в Кремле 1 Гарри Каспаров

12.04.2024, 15:30

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Гарри Каспаров

Можно перейти к кардинальному решению главной проблемы.

Исламские террористические группировки – это разные отделы одной организации, породившей террор как способ борьбы с цивилизованным миром. В мире все взаимосвязано: исламский терроризм был зачат в пробирках КГБ, а сегодняшние проблемы Ближнего Востока уходят корнями в Кремль.

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Говоря о ситуации в Газе, очевидно, что она является катастрофической именно потому, что ХАМАС и Ирану нужна «красивая» картинка для демонстрации всему миру. Она нужна и Путину.

Израиль пытается понизить уровень жертв среди гражданского населения, весь мир это понимает, но, тем не менее, требует Израиль остановиться: работает мощный пропагандистский штамп, который создает эту ситуацию, и Путин является ее очевидным бенефициаром.

Проблемы можно решать одну за другой, а можно перейти к кардинальному решению главной проблемы. Главная проблема в том, что источник мирового зла находится в Кремле. Победа Украины нужна в том числе для того, чтобы запустить процессы краха путинской диктатуры.

Без пахана глобального терроризма и бандитизма никакой Иран не осмелится так высовываться и наглеть. Сам Иран ничего из себя не представляет при отсутствии за своей спиной Путина с ядерными угрозами и огромными деньгами.

Поэтому постановка вопроса должна перейти от просто победы Украины к тому, что путинская Россия должна быть разгромлена.

Гарри Каспаров, «Фейсбук»