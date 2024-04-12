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В Беларуси популярный шеринг самокатов будет штрафовать пользователей за поездки вдвоем

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  • 12.04.2024, 15:42
В Беларуси популярный шеринг самокатов будет штрафовать пользователей за поездки вдвоем

Заработала программа «Антитандем».

На всех самокатах кикшеринга Whoosh в Беларуси заработала программа «Антитандем». Она будет фиксировать поездки вдвоем, штрафовать и блокировать пользователей, сообщали Office Life в компании.

Выявлять число пассажиров будут прямо во время поездки. Технология реагирует на количество человек, а не на вес. Она анализирует более 50 параметров, применяет искусственный интеллект и методы машинного обучения.

Правила Whoosh запрещают поездки вдвоем. Ездить вдвоем опасно, т. к. возникает дополнительный центр тяжести и управлять самокатом сложнее.

Зафиксировав нарушение, Whoosh будет плавно снижать скорость самоката. Поездка вдвоем станет неудобной и неэффективной. Штрафовать и блокировать пользователей начнут после случаев повторных нарушений.

В компании рассказали, что более 99,5% всех поездок на самокатах Whoosh в Минске проходит без инцидентов. Однако существенная доля падений и столкновений с пешеходами происходит именно во время движения на самокате вдвоем.

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