В ЕС окончательно криминализировали нарушение и обход санкций 12.04.2024, 16:10

Подстрекательство, пособничество и содействие этим правонарушениям также могут быть наказаны.

Сегодня, 12 апреля, Совет ЕС окончательно принял закон, устанавливающий минимальные правила преследования за нарушение или обход санкций Евросоюза в государствах-членах. Как пишет zn.ua, об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС.

Соответствующие действия теперь считаются уголовными преступлениями во всех странах ЕС, в частности, например, помощь в обходе запрета на въезд, торговля подсанкционными товарами или запрещенная финансовая деятельность. Подстрекательство, пособничество и содействие этим правонарушениям также могут быть наказаны.

Отмечается, что государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС предусматривало эффективные и пропорциональные уголовные наказания, которые варьируются в зависимости от преступления. Однако преднамеренное нарушение санкций должно влечь за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения. Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно ожидать штрафы.

Юридические лица (компании) также могут быть привлечены к ответственности, если правонарушения совершены лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях санкции могут включать лишение прав на предпринимательскую деятельность и отзыв разрешений и лицензий на ведение экономической деятельности.

Директива вступит в силу на 20-й день после публикации в Официальном журнале ЕС. Государства-члены получат 12 месяцев для включения положений директивы в свое национальное законодательство.

Ограничительные меры являются важным инструментом внешней политики и политики безопасности ЕС. Государства Союза несут ответственность за их соблюдение.

Еврокомиссия предложила эту директиву в декабре 2022 года, чтобы ограничить обход санкций и усилить их исполнение. В ответ на российское вторжение в Украину ЕС ввел беспрецедентное количество ограничительных мер, чтобы ослабить экономическую базу РФ и ограничить ее способность вести войну.

Сообщалось, что ЕС начал работу по подготовке 14 пакета санкций против России. В нем планируется уменьшить способность РФ обходить введенные ограничения для получения прибыли и товаров. Пакет должен быть принят этой весной.