Гомельчанка отказала мужу в разводе и получила штраф 1200 рублей 12.04.2024, 16:18

За что?

После ссоры в одной из гомельских семейных пар мужчина решил подать на развод. Однако женщина не захотела отпускать отца троих детей и придумала способ, как его остановить. Правда, в Беларуси подобный шаг является преступлением.

После ссоры 44-летний мужчина ушел жить к матери и собирался в ближайшее время подать на развод. Однако вскоре понял, что его паспорт остался в квартире супруги. Белорус позвонил женщине и попросил её встретиться на нейтральной территории. При этом заявил открыто: мол, хочу развестись, нужен паспорт.

Женщину такой вариант развития событий не устроил. Она вырвала из документа мужа несколько листов, разорвала их и выбросила в мусорку, пишет гомельский портал «Белка».

Впоследствии белоруска признала вину. Суд Новобелицкого района назначил ей штраф в размере 1200 рублей. Интересно, что так или иначе, своей цели она достигла.

«Муж вернулся в семью и в настоящее время претензий не имеет», – рассказал помощник прокурора Гомеля Александр Шаповалов.