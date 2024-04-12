СМИ: На границе Эстонии и РФ работники ФСБ избивали украинцев 8 12.04.2024, 16:33

9,646

Подробности.

Полиция безопасности (КаПо) Эстонии заявила, что на пограничных пунктах между Эстонией и Россией сотрудники ФСБ систематически подвергали травле граждан Украины, пытавшихся выбраться в страны ЕС. Также известны случаи, когда украинцев там избивали.

Об этом сообщает Postimees со ссылкой на опубликованный ежегодник КаПо.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года ФСБ рассматривала граждан Украины как потенциальных врагов, пытающихся попасть в Россию или на временно оккупированные РФ украинские территории и оттуда добраться до стран Евросоюза или Украины, пишет КаПо в своем ежегоднике.

Помимо издевательств над украинцами на территории России, преследование украинских граждан усилилось на автомобильных пунктах пропуска Куничина гора и Шумилкино, на границе с Эстонией, говорится в сообщении.

По словам украинцев, там с ними проводили беседы, которые больше напоминали допросы, их заставляли заполнять анкеты, проверяли их средства связи и собирали данные, а также совершали избиения с целью получить ответы на разные вопросы.

При осмотре людей заставляли раздеваться до нижнего белья, после чего их фотографировали. По словам пересекающих границу, ФСБ также делала видеозаписи заявлений, которые впоследствии могут быть использованы для «компромата».

Некоторых под предлогом сфабрикованных нарушений на короткое время помещали в места содержания арестованных, а также «просили их согласия» на проверку на детекторе лжи и проводили ее.

Также отмечается, что в последние месяцы 2023 года ФСБ все чаще начала преследовать жителей Эстонии и других стран Евросоюза на приграничных пунктах, граничащих с юго-восточной Эстонией, также есть сообщения о применении физической силы.

Информации о применении физического насилия в отношении жителей Эстонии не поступало, однако местные, посетившие Россию, описывали, что они тоже ощутили на себе методы давления, о которых рассказывали украинцы.