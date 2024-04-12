закрыть
12 апреля 2024, пятница, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тонущая репутация

3
  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 12.04.2024, 16:52
  • 3,990
Тонущая репутация

Гражданское неповиновение шатает губернаторские кресла.

Я живу в комфортабельной гостинице, вы на матрасах в спортзале, а вместе мы пострадали.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пожаловался на встрече с местными жителями, что у него так же затопило дом.

Очередная неуклюжая попытка зажравшегося чиновника спасти свою потонувшую во время ЧС репутацию и не допустить новых митингов, которые люди грозят устроить уже в столице региона.

Потому что наплевательское отношение к челяди система с готовностью прощает, а вот гражданское неповиновение шатает губернаторские кресла. Москва такого не любит.

Телеграм-канал «День опричника»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину Владимир Цыбулько