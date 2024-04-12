Тонущая репутация

Тонущая репутация3
- Телеграм-канал «День опричника»
- 12.04.2024, 16:52
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Гражданское неповиновение шатает губернаторские кресла.
Я живу в комфортабельной гостинице, вы на матрасах в спортзале, а вместе мы пострадали.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пожаловался на встрече с местными жителями, что у него так же затопило дом.
Очередная неуклюжая попытка зажравшегося чиновника спасти свою потонувшую во время ЧС репутацию и не допустить новых митингов, которые люди грозят устроить уже в столице региона.
Потому что наплевательское отношение к челяди система с готовностью прощает, а вот гражданское неповиновение шатает губернаторские кресла. Москва такого не любит.
Телеграм-канал «День опричника»