Тонущая репутация 3 Телеграм-канал «День опричника»

12.04.2024, 16:52

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Гражданское неповиновение шатает губернаторские кресла.

Я живу в комфортабельной гостинице, вы на матрасах в спортзале, а вместе мы пострадали.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пожаловался на встрече с местными жителями, что у него так же затопило дом.

Очередная неуклюжая попытка зажравшегося чиновника спасти свою потонувшую во время ЧС репутацию и не допустить новых митингов, которые люди грозят устроить уже в столице региона.

Потому что наплевательское отношение к челяди система с готовностью прощает, а вот гражданское неповиновение шатает губернаторские кресла. Москва такого не любит.

Телеграм-канал «День опричника»