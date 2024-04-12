Дональд Туск: Вся Европа должна активнее думать о том, как помочь соседним с Украиной государствам 4 12.04.2024, 17:21

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Страны региона должны усиливать собственный потенциал сдерживания.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился в Европейский союз с призывом активнее помогать соседним с Украиной странам. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на французское издание 20 minutes.

«Польша с первых дней войны давала Украине все, что могла и даже больше. Сегодня мы должны строить собственную безопасность», - отметил Туск.

По его словам, ЕС должен в целом, а не только Польша максимально помогать Украине.

«Европа также должна активнее думать о том, как помочь таким странам, как Польша и Эстония, оказавшиеся на передовой», – подчеркнул глава польского правительства.

«Если мы единая Европа, это значит, что война уже у нашего порога. Именно поэтому мы будем выискивать все возможные средства для поддержки Украины и стран, наиболее уязвимых к последствиям этой войны», – добавил он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда, принявший участие в 9-м саммите «Инициативы трех морей» в четверг в Вильнюсе, во время пресс-конференции заявил, что кроме поддержки Украины, страны региона должны усиливать собственный потенциал сдерживания. Он также добавил, что во время двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал передать ракеты для ПВО советского образца.