Музыканты группы Nizkiz получили «домашнюю химию» 2 12.04.2024, 18:39

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Их освободили в зале суда.

Сергею Кульше, Дмитрию Холявкину и Александру Ильину присудили ограничение свободы, сообщается на сайте правозащитного центра «Вясна».

Музыкантов обвиняли по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) за участие в акциях протеста в 2020 году.

Правозащитники из MAYDAY сообщили, что музыканты получили по 2,5 года «домашней химии». Их освободили в зале суда.

Дело вела судья Елена Живица.