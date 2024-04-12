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С 15 апреля в Беларуси нельзя будет ловить судака

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  • 12.04.2024, 21:14
С 15 апреля в Беларуси нельзя будет ловить судака

Иначе будет штраф.

С 15 апреля по 30 мая в Беларуси запрещен лов судака. Об этом сообщили на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте.

В случае добычи судака его нужно с наименьшими повреждениями независимо от его состояния сразу выпустить в естественную среду обитания (непосредственно в место вылова).

За незаконный лов судака предусмотрена административная ответственность, а нарушителю грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (1 БВ – Br40).

За каждую особь судака придется еще заплатить – за вред, который рассчитывается на основании такс, исчисленных в тройном размере. Таким образом, за одного судака вред составит 18 базовых величин (Br720). В случае, если сумма вреда составит 100 и более базовых величин, наступает уголовная ответственность.

Кроме того, за нахождение в рыболовных угодьях с судаком без документов, подтверждающих законность владения рыбой, либо ее перемещение (транспортировка) предусмотрена административная ответственность, что влечет наложение штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин.

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