закрыть
13 апреля 2024, суббота, 9:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия ограничит выдачу наличных беженцам

  • 13.04.2024, 0:53
  • 1,448
Германия ограничит выдачу наличных беженцам

Берлин ввел для беженцев карточки.

В Германии ограничат выдачу наличных беженцам. Зато люди, ищущие убежище в стране, будут иметь единую платежную карту.

Об этом сообщает Tagesschau.

По данным издания, после нововведений, беженцы будут получать социальные выплаты не наличными, а на карточку.

Введение системы платежных карточек призвано не допустить перевода мигрантами денег социальной помощи контрабандистам или родственникам и друзьям за границу.

К тому же, по данным издания, обновленный закон позволяет местным органам власти самостоятельно решать, какую сумму наличных владельцы карт могут снять в течение определенного периода времени.

Также допускаются исключения, при которых соцпомощь все же могут выплачивать наличными, например, в случае, когда карту заблокируют.

Стоит отметить, что изменение закона не меняет размер льгот, которые получают искатели убежища.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину Владимир Цыбулько