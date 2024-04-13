Германия ограничит выдачу наличных беженцам
- 13.04.2024, 0:53
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Берлин ввел для беженцев карточки.
В Германии ограничат выдачу наличных беженцам. Зато люди, ищущие убежище в стране, будут иметь единую платежную карту.
Об этом сообщает Tagesschau.
По данным издания, после нововведений, беженцы будут получать социальные выплаты не наличными, а на карточку.
Введение системы платежных карточек призвано не допустить перевода мигрантами денег социальной помощи контрабандистам или родственникам и друзьям за границу.
К тому же, по данным издания, обновленный закон позволяет местным органам власти самостоятельно решать, какую сумму наличных владельцы карт могут снять в течение определенного периода времени.
Также допускаются исключения, при которых соцпомощь все же могут выплачивать наличными, например, в случае, когда карту заблокируют.
Стоит отметить, что изменение закона не меняет размер льгот, которые получают искатели убежища.