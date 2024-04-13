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В Беларусь пытались ввезти декоративные мечи и макеты оружия

  • 13.04.2024, 3:59
  • 1,216
В Беларусь пытались ввезти декоративные мечи и макеты оружия

По заниженной стоимости.

Из Литвы в Беларусь ввозили 1,5 тысячи декоративных копий мечей и макетов оружия, указав в документах такую стоимость, которая позволила бы уменьшить таможенные платежи на 18 тысяч рублей. То, что сведения о грузе, представленные польским перевозчиком, являются недостоверными, выявили брестские таможенники, сообщили в ГТК.

Грузовой автомобиль Renault следовал через пункт пропуска «Козловичи». Общая заявленная стоимость перемещаемых в нем макетов оружия и декоративных копий мечей составляла более 115 тысяч рублей. Товар в документах оценили в полтора раза дешевле фактической стоимости (170 тысяч рублей). Это установили при проведении таможенного досмотра и последующих проверочных мероприятий.

По факту предоставления недостоверных сведений о товаре в отношении польского перевозчика начали административный процесс по ч. 3 ст. 15.5 КоАП. Размер штрафа, предусмотренный санкцией статьи, составит до 30% от стоимости предмета административного правонарушения (до 51 тысячи рублей).

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