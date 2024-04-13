ВМС ВСУ раскрыли детали операции по уничтожению крейсера «Москва» 1 13.04.2024, 13:15

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Украина атаковала его ровно два года назад.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал детали удара по крейсеру «Москва» украинской ракетой, который Украина атаковала ровно два года назад.

«Конечно, удача — это всегда важный элемент, но четкое планирование боевой операции, терпение и мониторинг дали свои результаты. Когда наше командование военно-морских сил увидели возможность уничтожить флагман, мы были к этому готовы», — сказал он в интервью «Новости.LIVE».

Спикер заявил, что враг не был готов к этому удару.

«Они даже не подозревали, что у нас есть собственная крылатая ракета и что мы вообще можем нанести огневое поражение», — сказал представитель ВМС.

Плетенчук напомнил, что в тот роковой день для российского флота была пасмурная и дождливая погода, что тоже сыграло не маловажную роль в потоплении флагмана

Он рассказал, что первая ракета после попадания фактически оставила корабль без достаточно большого количества руководящего состава.

«Экипаж уже не мог получать соответствующих команд, а сами они не отработали по собственной инициативе и поэтому, конечно, потеряли корабль. Кроме того, судя по тем событиям, которые сопровождали эту операцию, враг шел малым ходом. То есть оккупанты даже не боялись, и на своих имперских амбициях, считали, что находятся на, как у них называют, убийце авианосцев, и они неприкосновенны», — сказал спикер.

Операция длилась менее часа. Россияне, имея на вооружении своего боевого корабля три эшелона ПВО, по словам Плетенчука, даже не воспользовались ими в полном составе.

Спикер рассказал, что два из трех расчетов ПВО, которые были на корабле, вообще молчали.

«Было такое впечатление, что там пустые посты, вот поэтому, это российское „авось пронесет“, в очередной раз сработало против носителей этого менталитета», — сказал представитель ВМС ВСУ.