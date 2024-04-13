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Российский пленник из «Шторм Z»: Два взвода, а выжил только я!

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  • 13.04.2024, 13:27
  • 4,932
Российский пленник из «Шторм Z»: Два взвода, а выжил только я!

Оккупант рассказал, как ВСУ громят россиян в Донецкой области.

Весельскому Валерию почти 60 лет. Он уроженец Волгоградской области. Попал в подразделение «Шторм Z», учился в Абхазии, после чего был отправлен непосредственно на Донбасс, в 5-ю отдельную мотострелковую бригаду рядовым. Россиянин жалуется, что его обманули, пообещав, что «войны он не увидит, будет только технику ремонтировать».

Как сообщает Цензор.НЕТ, о том, как оккупант попал в переработку с темнокожим наемником-напарником, не говорящим по-русски, а также о том, как попал в плен, — смотрите на ютуб-канале «Бутусов плюс».

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