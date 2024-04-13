Украина получит от ЕС почти 2 млрд евро 13.04.2024, 13:42

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В мае.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что размер следующего после апреля транша макрофинансовой помощи для Украины может составлять 1,9 млрд евро.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал в общении со СМИ на фоне заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.

Домбровскис напомнил, что Украина в марте уже получила первый транш из согласованной программы макрофинансовой помощи на 50 млрд евро Ukraine Facility, и в апреле должна получить 1,5 млрд.

Он напомнил также об уже одобренном Украиной плане реформ, поэтапное выполнение которого будет условием для получения следующих траншей и одновременно будет приближать Украину к соответствию стандартам ЕС в рамках ее евроинтеграционной работы.

«Что касается следующих шагов: Еврокомиссия оценивает украинский план реформ с целью определить квартальные индикаторы выполнения реформ и инвестиций для разблокирования следующих платежей.

Вскоре мы финализируем эту работу и передадим оценку Совету ЕС. Когда будет достигнуто согласование, это откроет путь к выплате Украине предварительного финансирования в размере 1,9 млрд евро, наиболее вероятно – в мае», – рассказал Домбровскис.