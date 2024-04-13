«Россияне этого боятся и ненавидят» 13.04.2024, 23:35

ВСУ показали, как Bradley уничтожает оккупантов под Авдеевкой.

Украинские военные показали, как боевая машина пехоты Bradley помогает уничтожать оккупантов под Авдеевкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду.

«Машина, которая демонстрирует свою потрясающую боевую эффективность. Bradley - это не просто БМП, которая доставляет бойцов в позиции. Она обнаруживает, уничтожает цели и обеспечивает мощную огневую мощь для поддержки пехоты», - объяснили военные.

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады подчеркнули, что Bradley это та машина, которую военные уважают, а враги боятся и ненавидят.