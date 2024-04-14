США перебрасывают атомный авианосец в сторону Израиля 14.04.2024, 8:40

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В ударную группу входят 90 самолетов и вертолетов, два ракетных крейсера и четыре эсминца.

На фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке США решили направить помощь последним.

В частности, Америка перебрасывает атомный авианосец USS Dwight Eisenhower в сторону Израиля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Также в сети опубликовали фото того же атомного авианосца USS Dwight Eisenhower, который США перебрасывают в сторону Израиля.

Отмечается, что в ударную группу входят 90 самолетов и вертолетов, ракетное вооружение, системы ПВО RIM-7 Sea Sparrow, два ракетных крейсера и четыре ракетных эсминца.

Авианосец сможет перехватывать ракеты и беспилотники, запускаемые Ираном.

США также перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток, чтобы «поддержать региональные усилия по сдерживанию и повысить защиту сил США», сообщил представитель Министерства обороны США.

Напомним, что в субботу, 13 апреля, Иран начал атаку на Израиль, запустив сотни беспилотников и ракет.