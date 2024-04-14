Россияне внезапно взяли оперативную паузу на двух важных направлениях фронта 1 14.04.2024, 11:46

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В чем причина?

Российские оккупанты взяли оперативную паузу на Лиманском и Купянском направлениях.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор в воскресенье, 14 апреля, в Telegram.

Он отметил, что все атаки врага сосредоточены на Белогоровке Луганской области, где Силы обороны Украины держат оборону, не давая захватчикам продвинуться вперед.

Однако, по его словам, страна-агрессор Россия продолжает бить по селам, где еще живут гражданские.

«Макеевка и Невское оказались под ударами артиллерии и минометов. Также на Невское двинулись БПЛА противника», — добавил Лысогор.

25 марта начальник Купянской МВА Андрей Беседин заявил, что оккупанты в последнее время снизили интенсивность штурмов под Купянском. Он отметил, что ситуация в этом районе остается сложной.