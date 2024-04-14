Военная база Израиля выдержала удар Ирана 14.04.2024, 12:09

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Видеофакт.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, запустив около 300 различных средств поражения. 99% из них удалось перехватить средствами ПВО, однако несколько иранских баллистических ракет достигли израильской авиабазы Неватим на юге страны.

Ущерб, нанесенный Ираном инфраструктуре объекта, в Армии обороны Израиля назвали «незначительным», в подтверждение продемонстрировали видео посадки истребителя пятого поколения F-35 на невредимую взлетную полосу авиабазы Неватим.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

После ночной атаки Ирана на Израиль, в ходе которой несколько иранских ракет прорвались к авиабазе Неватим, в ЦАХАЛ заявили, что инфраструктуре объекта были нанесены «незначительные повреждения». Утром 14 апреля, заверил Хагари, авиабаза работает в обычном режиме. Он также продемонстрировал кадры прямой трансляции с Неватим, на которых видно, как истребитель F-35 совершает посадку на невредимую взлетно-посадочную полосу авиабазы.

«Как вы видите, база функционирует и продолжает выполнять поставленные задачи. На видео видна взлетно-посадочная полоса в Неватим», – прокомментировал видео Хагари.

По словам спикера ЦАХАЛ, ударом по авиабазе Иран стремился ослабить возможности Израиля в воздухе, однако достичь этого Тегерану не удалось.

«Иран думал, что сможет парализовать базу и таким образом нанести вред нашим воздушным возможностям, но это не удалось. Самолеты ВВС продолжают взлетать и приземляться с базы, а также отправляться для наступательных и оборонительных миссий, включая самолеты Adir (F-35), которые сейчас возвращаются с миссии по обороне базы, и в скором времени вы увидите их посадку», – подчеркнул Хагари.

В общей сложности, по его словам, ночью против Израиля Иран применил около 300 средств воздушного поражения. 99% из них удалось перехватить средствам ПВО Израиля и нескольких его союзников.

Так, в течение атаки Иран запустил 170 дронов-камикадзе, ни один из которых не достиг территории Израиля, поскольку все они были уничтожены за пределами страны как израильской ПВО, так и силами союзников.

Не долетела до Израиля также ни одна из 30 иранских крылатых ракет: 25 из них уничтожило израильское ПВО.