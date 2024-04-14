Лукашенко не может назначить главу своей администрации 3 14.04.2024, 12:17

1,754

Ситуация выглядит как минимум странно.

На прошлой неделе, 8 апреля, Лукашенко назначил одного из заместителей главы своей администрации — бывшего министра информации Владимира Перцова. Однако кто возглавит ее, неизвестно до сих пор. Место одного из самых влиятельных чиновников в стране после Лукашенко пустует вот уже 17 дней. Это самая долгая пауза в назначении руководителя администрации за всю историю независимой Беларуси, пишет zerkalo.io.

Сколько дней администрация Лукашенко работает без руководителя?

Александр Лукашенко официально освободил Игоря Сергеенко от должности главы своей администрации 29 марта. С этого дня, по всей видимости, обязанности главы исполняет первый заместитель Сергеенко Максим Рыженков. Он обещал, что нового руководителя ведомства назначат после первого заседания парламента (то есть после 22 марта). Но этого так и не произошло.

Как быстро Лукашенко назначал глав администрации раньше

С 1994 года в администрации Лукашенко сменилось 10 руководителей (на данный момент Игорь Сергеенко — последний из этого списка).

Часто новые главы администрации назначались в тот же самый день, когда с поста уходили их предшественники.

Первый в истории Беларуси глава администрации Леонид Синицын был снят с должности 10 октября 1995 года. В тот же день на его место был назначен Михаил Мясникович. День в день менялись и три следующих руководителя ведомства: Урал Латыпов (сменил предшественника 12 сентября 2001 года), Виктор Шейман (29 ноября 2004 года) и Геннадий Невыглас (4 января 2006 года).

Первая и недолгая пауза между сменой глав администрации возникла в 2008 году. 8 июля Лукашенко подписал указ об освобождении от должности Геннадия Невыгласа в связи с переводом на другую работу. Через 7 дней после этого, 15 июля 2008 года, администрацию Лукашенко возглавил Владимир Макей.

20 августа 2012 года Макей стал министром иностранных дел, а уже через неделю в администрации появился новый руководитель — Андрей Кобяков.

На место последнего пришел Александр Косинец. Назначение нового главы снова произошло в день перевода предшественника на новую должность (Кобяков стал премьер-министром) — 27 декабря 2014 года.

Косинец руководил до 5 декабря 2016 года. После его ухода возникла первая довольно длительная пауза перед назначением следующего главы. Только через 16 дней, 21 декабря, на этот пост была назначена Наталья Кочанова. Возможно, пауза была вызвана тем, что ее назначение пришлось на период дискуссии вокруг резонансного «декрета о тунеядцах». Позже Кочанова в роли «госпримирителя» принимала в администрации граждан по вопросу этого закона.

5 декабря 2019 года Лукашенко провел очередную рокировку чиновников: Наталью Кочанову направил в Совет Республики (с тех пор она его председатель) и в тот же день на ее место назначил Игоря Сергеенко.