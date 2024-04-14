США срочно рассмотрят помощь Израилю после атаки со стороны Ирана 14.04.2024, 12:51

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Об этом заявил лидер республиканского большинства в Палате представителей.

Палата представителей США на следующей неделе внепланово рассмотрит законопроект с помощью Израилю после массированной атаки Ирана в ночь на воскресенье, 14 апреля.

Об этом в своем X Twitter сообщил лидер республиканского большинства в Палате представителей конгрессмен Стив Скалис.

«На фоне неоправданного нападения Ирана на Израиль, Палата представителей на следующей неделе откажется от ранее объявленного законодательного графика и вместо этого рассмотрит законопроект, который поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористических доверенных лиц», — написал он.

Скализ добавил, что более подробная информация о законодательных вопросах, которые будут рассматриваться будет объявлена позже.

«Палата представителей решительно поддерживает Израиль, и эта неспровоцированная атака должна иметь последствия», — подчеркнул конгрессмен.

Атака Ирана против Израиля

Вечером 13 апреля Иран начал свою ожидаемую атаку против Израиля.

Издание Haaretz со ссылкой на ЦАХАЛ сообщало, что из Ирана запущено более 200 ракет и беспилотников, большинство перехвачено; военная база на юге Израиля получила незначительные повреждения.

Агентство Associated Press со ссылкой на иранские государственные медиа сообщало, что Иран использовал баллистические ракеты в своей атаке против Израиля.

Израильской территории достигло «небольшое количество» иранских ракет. За медицинской помощью обратился 31 человек, израильские службы по чрезвычайным ситуациям сообщали о 10-летней девочке, что она находится в «критическом состоянии».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил по стране более 300 ракет и беспилотников во время атаки.

Как сообщает CNN, во время атаки Ирана на Израиль армия США перехватила более 70 беспилотников и по меньшей мере три баллистические ракеты.

По информации телеканала атака Ирана на Израиль продолжалась около пяти часов.