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Три пенсионера и подросток заблудились в лесу под Борисовом

  • 14.04.2024, 13:47
  • 1,482
Три пенсионера и подросток заблудились в лесу под Борисовом

Их искали 62 человека, собаки и дрон.

Двое мужчин и женщина пенсионного возраста, а также подросток ушли в лес возле деревни Селец Борисовского района — и заблудились.

На прогулку компания отправилась еще 12 апреля. Вечером найти дорогу домой пенсионеры и ребенок не смогли. Они обустроили место для ночлега, чтобы дождаться утра, сообщает МЧС.

У одного из потерявшихся, к счастью, телефон не успел полностью разрядиться. Он дозвонился до МЧС и попросил о помощи. На поиски компании отправились 62 человека: спасатели, милиционеры, военные внутренних войск, представители лесхоза и местные жители.

К поискам также привлекли служебных собак, специальную технику и дроны. К вечеру 13 апреля заблудившихся удалось найти. Медицинская помощь им не понадобилась.

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