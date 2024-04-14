Очередь из легковушек на выезд из Литвы в Беларусь растянулась на километры 14.04.2024, 14:10

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Есть любопытная деталь.

Очередь из легковых автомобилей на выезд из Литвы в Беларусь растянулась на три километра.

Такая ситуация сложилась в пункте пропуска «Мядининкай». Интересно, что примерно 40% этих машин на транзитных номерах, сообщает логистический портал Infotrans Media Belarus.

Многие перегонщики пытаются провезти авто через литовскую границу, хотя документы у них оформлены для перехода границы Польши. Таких водителей литовские пограничники разворачивают.

Польша запретила вывоз в Беларусь транзитных автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро и с объемом двигателя более 1.9 литра. Сообщалось, что аналогичный запрет ввела и Литва.

По данным Госпрогранкомитета, сложная ситуация на выезд из Беларуси в сторону Евросоюза сохраняется. Так, в пункте пропуска в Бресте на выезд в Польшу в очереди стоят 100 легковых авто и 45 автобусов.

В пункте пропуска «Каменный лог» на границе с Литвой оформления ждут 790 грузовиков и 40 легковых авто, в «Беняконях» — 700 грузовиков и 30 легковых. Выезда в Латвию ждут 815 фур, легковые автомобили проходят границу быстрее.